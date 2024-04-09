Общество

09 апреля 2024, 17:34

Аналитик Калугин рассказал, что не стоит ждать в России резкого повышения цен на кофе

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Аналитик Константин Калугин в беседе с РИАМО прокомментировал сообщение о подорожании кофейных зерен во всем мире. По его словам, в России цены на этот напиток с начала года практически не поменялись.

Стоимость кофе удавалось удерживать благодаря распродаже запасов ритейлерами. Сейчас купить 0,5-1 килограмма кофе в торговых сетях можно от 739 рублей до 2631 рубля, написал kp.ru.

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Калугин призвал россиян не ждать резкого повышения цен на напиток.

Кофе

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