Общество 21 февраля 2024, 16:13 Аналитик Калманович назвал тему прозрачности платежей «ахиллесовой пятой» у Qiwi банка

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Центробанк отозвал лицензию у Qiwi банка за многочисленные нарушения законодательства. Тема прозрачности платежей всегда была «ахиллесовой пятой» у компании, сообщил главный аналитик Neomarkets Олег Калманович в беседе с RT.

По словам специалиста, основной проблемой в этой ситуации является то, что деньги в подобных электронных кошельках чаще всего не защищены. Если у клиентов банка средства были просто на счетах, то они никак не застрахованы.

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«Самое главное, о чем стоит задуматься перед использованием того или иного сервиса, — какие потенциальные риски человек как клиент может получить при самом плохом стечении обстоятельств», — отметил Калманович.