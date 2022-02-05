Аналитик Юшков раскритиковал идею независимости Европы от российского топлива

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал заявление компании Royal Dutch Shell о независимости от российского топлива. Об этом сообщило ИА Nation News.

По его словам, Россия — самый крупный экспортер газа в Европу. Ее нельзя заменить, считает Юшков.

«Здесь, скорее всего, речь идет, что они подстраиваются под некую тематику, убеждая Европу, что в случае чего проблема будет решена», — заключил эксперт.