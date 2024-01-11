Общество 11 января 2024, 17:06 Аналитик Юшков сообщил, что создать еще одну организацию по типу ОПЕК будет довольно проблематично

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Создать еще одну организацию стран-экспортеров твердых полезных ископаемых по типу ОПЕК довольно проблематично. Об этом изданию РИАМО сообщил ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По словам эксперта, все полезные ископаемые нельзя свести под один знаменатель. А вот сформировать отдельные ассоциации экспортеров для разных природных ресурсов вполне реально, написал «Абзац».

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Юшков отметил, что суммарно государства-участники подобных ассоциаций должны добывать не менее 50% конкретного полезного ископаемого.