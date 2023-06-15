15 июня 2023, 15:59
Аналитик Юшков рассказал, с чем связан рост цен на газ
Аналитик Юшков: рост цен связан с увеличивающимся спросом газа в Азии
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что рост цен на газ, в первую очередь, связан с увеличивающимся спросом на голубое топливо в Азии. Об этом написал RT.
Биржевые цены на газ в Европе выросли на 13,6%, достигнув 500 долларов за одну тысячу кубических метров.
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Что касается других источников энергии, то, по словам Юшкова, у них возникнут проблемы.
«В прошлом году европейцы заявляли, что, когда у них была засуха, водохранилища при атомных станциях либо пересыхали, либо вода в них была слишком теплая, чтобы охлаждать ядерные реакторы, поэтому и атомная энергетика работала плохо», — добавил аналитик.
Как только биржевая цена на газ пошла вверх, закупка голубого топлива резко увеличилась, резюмировал эксперт.
Газ
Азия
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