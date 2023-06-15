Общество 15 июня 2023, 15:59 Аналитик Юшков рассказал, с чем связан рост цен на газ Аналитик Юшков: рост цен связан с увеличивающимся спросом газа в Азии

Читать 360tv в

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что рост цен на газ, в первую очередь, связан с увеличивающимся спросом на голубое топливо в Азии. Об этом написал RT.

Биржевые цены на газ в Европе выросли на 13,6%, достигнув 500 долларов за одну тысячу кубических метров.

Реклама

Что касается других источников энергии, то, по словам Юшкова, у них возникнут проблемы.

«В прошлом году европейцы заявляли, что, когда у них была засуха, водохранилища при атомных станциях либо пересыхали, либо вода в них была слишком теплая, чтобы охлаждать ядерные реакторы, поэтому и атомная энергетика работала плохо», — добавил аналитик.

Как только биржевая цена на газ пошла вверх, закупка голубого топлива резко увеличилась, резюмировал эксперт.