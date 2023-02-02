Общество 02 февраля 2023, 02:00 Аналитик Юшков раскритиковал слова главы ЕК о независимости Евросоюза от российских ископаемых видов топлива

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков обсудил с RT слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Евросоюзу удалось полностью избавится от зависимости от российских ископаемых видов топлива.

Юшков напомнил, что еще до 10 августа прошлого года Евросоюз запретил импорт угля из России, который сейчас уходит на азиатские рынки. Теперь Европе приходится закупать уголь по большей цене у наиболее отдаленных поставщиков.

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«С 5 декабря они ввели запрет на импорт российской нефти, которая перевозится морским транспортом: да, большая часть российской нефти так и перевозилась, но формально Польша в январе закупала российскую нефть по нефтепроводу „Дружба“, также продолжаются поставки в Венгрию, Чехию, Словакию», — обратил внимание специалист.

Что касается голубого топлива, то в 2022 году его объемы и поставки сократились из-за того, что на каждом из газопроводов есть свои индивидуальные проблемы. А не потому, что европейцы от него отказались.

«Если бы Урсула фон дер Ляйен посмотрела на рынок СПГ, она ужаснулась бы, потому что Россия вышла на третье место, то есть существенно увеличила поставки СПГ на европейский рынок», — продолжил Юшков.

По его мнению, своим заявлением Урсула фон дер Ляйен «выдает желаемое за действительное».