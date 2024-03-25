Общество 25 марта 2024, 12:21 Аналитик Иванов: владельцы квартиры стали более требовательны к арендаторам на фоне роста стоимости ипотеки

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На фоне снижения доступности ипотеки и роста популярности аренды недвижимости владельцы квартир стали выдвигать больше требований арендаторам. Об этом URA.RU сообщил ведущий аналитик Федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

Теперь съемщикам все чаще предлагают внести залог за сохранность имущества или заложить в стоимость аренды оплату страховки. Некоторые включают в аренду оплату за клининг, если арендатор вдруг откажется делать уборку после выселения.

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«Часть арендодателей берут минимальную возвратную сумму на клининг на тот случай, если арендаторы откажутся приводить квартиру в нормальное состояние после завершения срока аренды», — сказал Иванов.

Другие владельцы квартир поднимают цену на жилье тем съемщикам, у которых есть животные.