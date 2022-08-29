Аналитик исключил отказ Германии от российского газа в ближайшем будущем

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков обсудил с Lenta.ru сложности, которыми обернется для Германии отказ от голубого топлива из России.

«В ближайшее время Германия не собирается намеренно отказываться от российского газа», — выразил уверенность Юшков.

Он заметил, что сегодня у европейской страны нет никакой альтернативы российскому газу. Нидерланды и Норвегия не смогут поставлять больший объем, а возможности получать сжиженный природный газ у Германии нет.

«Немцам надо будет попытаться удержать тот газ, который есть, не говоря уже о каких-то новых поставках», — добавил специалист.