Аналитик Ильичева предупредила о потенциальной опасности бесплатных приложений

Бесплатные приложения для смартфонов могут содержать вредоносное программное обеспечение. Об этом «Газете.ru» рассказала бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.

«Все разработчики всегда советуют загружать бесплатные приложения только в официальных магазинах, поскольку таким образом снижается опасность получить вредоносное ПО или подвергнуться атаке мошенников», — отметила специалист.

При этом приложения для AppStore и Google Play тоже стоит проверить: они должны соответствовать определенным параметрам, таким как соответствие скриншотов и описания в магазине самому приложению, а также иметь правильно оформленные файлы приложения и специальные иконки.