Аналитик Хромов объяснил нововведения «Тинькофф банка»

Новые правила, введенные «Тинькофф банком» без предупреждения, вызвали волну возмущения у клиентов: теперь, если клиент получит перевод в валюте в размере менее 200 условных единиц, вся сумма целиком уйдет банку в качестве комиссии. Финансовый аналитик Михаил Хромов рассказал «Ридусу», почему банк пошел на такой ход.

«Это говорит о том, что российским банкам валюта сейчас не нужна, очень не нужна», — сказал он.

Держать валюту для банков очень невыгодно и рискованно: банки вынуждены держать валюту в тех юрисдикциях, которые сейчас настроены недружественно по отношению к российским кредитным организациям. По словам эксперта, есть риск, что валюту заморозят по каким-либо причинам, а банку придется нести ответственность перед клиентами.