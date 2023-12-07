Общество 07 декабря 2023, 17:41 Аналитик Хорьков: рост доли нераспроданного жилья в новостройках связан с темпами вывода проектов на рынок

Читать 360tv в

Заместитель руководителя комитета Российской гильдии риелторов по аналитике Михаил Хорьков объяснил причину роста объема нераспроданного жилья в новостройках. Об этом сообщил «ФедералПресс».

По словам эксперта, соответствующие показатели не связаны с низкими продажами. Они стали следствием увеличения темпов вывода новых проектов на рынок, отметил специалист.

Реклама

Хорьков также напомнил, что дефицит или избыток предложения варьируется в зависимости от конкретного города и района.