Общество 14 декабря 2023, 12:24 Аналитик Холод: ситуация со стабилизацией цен на яйца зависит от поведения россиян

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Доктор экономических наук и аналитик аграрного рынка Леонид Холод связал рост цен на яйца с ажиотажным спросом на этот продукт. Решение об импорте товара поможет стабилизировать стоимость, отметил эксперт в эфире радиостанции Sputnik.

При этом, по словам специалиста, ситуация будет зависеть от поведения россиян.

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«Я хотел бы призвать перестать закупать в пожарном порядке достаточно быстро портящийся товар. <…> Есть ажиотажный спрос, когда мы покупаем впрок. Часть из этого испортится, но мы это уже купили, тем самым повышая спрос и разгоняя цены», — пояснил аналитик.

Напомним, первые поставки из Азербайджана ожидаются до конца текущей недели.