Аналитик Group‑IB предупредил о новых способах онлайн-мошенничества

Специалисты Group‑IB фиксируют всплеск онлайн-мошенничества на фоне текущей геополитической ситуации. Об этом «360» заявил ведущий аналитик компании Евгений Егоров.

«Появляются телефонные мошенники, которые под видом сотрудников банков предупреждают об отключении российских банков от SWIFT. Для сохранения денежных средств они предлагают перевести их на безопасный счет. Естественно, это обман. В результате пользователи просто теряют свои накопления», — сказал эксперт.

В другом случае мошенники предлагают свое посредничество по открытию кредитных карт в западном банке, который якобы привязан к российскому счету. Получив данные карты, мошенники исчезают, указал Егоров.

«Кроме того, в социальных сетях появились многочисленные фейковые объявления с призывом собрать деньги для пострадавших в результате боевых действий. Собирают не только на помощь раненым, в фейковом письме от якобы министра обороны России Сергея Шойгу содержится призыв оказать денежную помощь российской армии», — отметил аналитик.

Он добавил, что злоумышленники также могут использовать и другие схемы — предлагать свои услуги по оформлению документов для выезда из России или различные способы по уклонению от призыва.