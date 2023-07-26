Общество 26 июля 2023, 16:37 Аналитик Григорьев предупредил о подорожании импортного вина в России

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Импортное вино может подорожать в России на 20-30%. Об этом изданию NEWS.ru сообщил управляющий партнер Агентства винного консалтинга Double Magnum Андрей Григорьев.

По словам эксперта, рост цен, в первую очередь, связан с изменением таможенных ставок с 12,5% до 20%. Это и приведет к удорожанию напитков, написал сайт kp.ru.

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Если рост цен все же случится, то российские производители могут пойти по тому же пути и поднять цены на свой товар, считает Григорьев.