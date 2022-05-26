Аналитик Гордеев рассказал, что не стоит ожидать снижения цен на бензин
Аналитик компании Virgin Group Андрей Гордеев рассказал, что бензин в розничной продаже не подешевеет, несмотря на снижение цен в оптовом сегменте. Об этом сообщила НСН.
Он отметил, что небольшие изменения могут быть, но как-то значимо ситуация не поменяется.
«Топливо в цене растет не так быстро, как другие группы товаров, то есть ниже инфляции», — объяснил Гордеев.
Он заключил, что в ближайшее время цены могут опуститься совсем немного и ненадолго.