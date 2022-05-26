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    26 мая 2022, 18:36

    Аналитик Гордеев рассказал, что не стоит ожидать снижения цен на бензин

    Дарья Морозова

    Аналитик компании Virgin Group Андрей Гордеев рассказал, что бензин в розничной продаже не подешевеет, несмотря на снижение цен в оптовом сегменте. Об этом сообщила НСН.

    Он отметил, что небольшие изменения могут быть, но как-то значимо ситуация не поменяется.

    «Топливо в цене растет не так быстро, как другие группы товаров, то есть ниже инфляции», — объяснил Гордеев.

    Он заключил, что в ближайшее время цены могут опуститься совсем немного и ненадолго.