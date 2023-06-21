Общество 21 июня 2023, 15:07 Аналитик Голубовский посоветовал отказаться от сигарет, чтобы увеличить бюджет

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Финансовый аналитик Дмитрий Голубовский в беседе с «ФедералПресс»порекомендовал россиянам отказаться от покупки сигарет, чтобы таким образом увеличить свой бюджет.

Экономить можно на всем, кроме необходимых вещей — еды и оплаты за коммунальные услуги.

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«На всем остальном можно экономить — на отпуске, на вредных привычках, от которых в любом случае стоит отказаться, на товарах длительного пользования», — сообщил аналитик.

Голубовский считает разрекламированные вещи, например, продукцию бренда Apple, слишком дорогой. По его словам, то же качество только за меньшие деньги можно получить от другого устройства.