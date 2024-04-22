22 апреля 2024, 15:31
Аналитик Фролов: в обозримом будущем нефть в России не закончится
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о скором окончании мировых запасов ископаемых ресурсов. Однако эти слова не соответствуют действительности, отметил заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с «ФедералПресс».
«Если мы ставим вопрос, может ли нефть в России закончится в обозримом будущем? Нет, не может», — высказался аналитик.
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Он напомнил, что в настоящее время РФ имеет более совершенные инструменты для добычи «черного золота». Часть запасов, считающихся неизвлекаемыми, теперь можно заполучить.
Германия
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Россия
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