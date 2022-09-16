Аналитик Фролов рассказал, какие обстоятельства влияют на цену нефти | 360°

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Аналитик Фролов рассказал, какие обстоятельства влияют на цену нефти

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На сегодняшний день два фактора —  спекулятивный и фундаментальный — влияют на стоимость нефти. Об этом RT рассказал заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Среди спекулятивных факторов эксперт отметил «попытки разогнать историю с предельными ценами, попытки разогнать историю с Ираном». К фундаментальным факторам от отнес баланс спроса и предложения.

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«Главными из фундаментальных факторов являются баланс спроса и предложения. Уровень спроса сейчас оказался снижен из-за эпидемиологических ограничений со стороны Китая», — сказал аналитик.

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Фролов считает, что в скором будущем спрос на нефть будет восстанавливаться ускоренными темпами.

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