Аналитик Фролов рассказал, какие обстоятельства влияют на цену нефти | 360°

Общество 16 сентября 2022, 15:48 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Аналитик Фролов рассказал, какие обстоятельства влияют на цену нефти

Читать 360tv в

На сегодняшний день два фактора — спекулятивный и фундаментальный — влияют на стоимость нефти. Об этом RT рассказал заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Среди спекулятивных факторов эксперт отметил «попытки разогнать историю с предельными ценами, попытки разогнать историю с Ираном». К фундаментальным факторам от отнес баланс спроса и предложения.

Реклама

«Главными из фундаментальных факторов являются баланс спроса и предложения. Уровень спроса сейчас оказался снижен из-за эпидемиологических ограничений со стороны Китая», — сказал аналитик.

Реклама

Фролов считает, что в скором будущем спрос на нефть будет восстанавливаться ускоренными темпами.

0 0 0 0 0 0