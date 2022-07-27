Аналитик Федосова прокомментировала идею ограничить для иноагентов право на налоговые вычеты

Аналитик Виктория Федосова прокомментировала идею депутата Госдумы Евгения Федорова запретить получать налоговые вычеты и скидки по административным штрафам лицам, признанным иностранными агентами. Об этом написал RT.

Она отметила, что исходя из уже введенных ограничений, камеральная налоговая проверка в отношении «иноагентов» будет производиться в том числе на основании декларации, подтверждающих документов.

«Декларированию подлежат и доходы от источников за пределами Российской Федерации, вряд ли иноагенты пойдут на раскрытие этой информации ради получения каких-то вычетов», — сказала Федосова.

При этом что скидки по штрафам за нарушения ПДД предоставляются всем лицам, привлеченным к административной ответственности за совершение правонарушения.

«Здесь необходимо обсуждать возможность поражения в отдельных правах де-факто граждан России на основании того, что они иноагенты», — заключила аналитик.