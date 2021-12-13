Аналитик Федяков предсказал замедление роста цен с середины 2022 года

Факторы, которые провоцируют рост цен в России и во всем мире, начнут ослабевать в середине следующего года. Таким мнением с Ura.ru поделился генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков.

«Мы уже достаточно давно живем в таком стрессовом состоянии. Я думаю, что предприниматели найдут пути обхода и решения этих проблем. Будь то автоматизация производства или оказания услуг, переход на альтернативные компоненты», — сказал эксперт.

Уходящий 2021 год, по мнению Федякова, останется пиковым по инфляции. После этого она начнет постепенно снижаться.

«Второй момент, который говорит о том, что пик инфляции закончится в этом году, это желание властей вписываться в определенные рамки по этим показателям. Понятно, что в 2022 году мы в эти рамки не вписываемся, но мы из них вывалились, причем достаточно глубоко. Напомню, что ЦБ РФ таргетировал инфляцию в диапазоне 4-5%, а сейчас мы имеем инфляцию от 10% до 12%», — отметил аналитик.