Аналитик Федяков объяснил владельцам ТЦ, что делать при снижении посещаемости | 360°

Общество 03 октября 2022, 21:11 Поделиться Telegram

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Viber Аналитик Федяков объяснил владельцам ТЦ, что делать при снижении посещаемости

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Гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков обсудил с ИА НСН сообщение о том, что в последние дни обвалилась посещаемость торговых центров и она будет колебаться ниже уровня 2019 года.

Федяков заметил, что объем вакантных площадей в торговых центрах прирастает и будет прирастать, поскольку падает уровень доходов населения. По его мнению, ТЦ в том формате, в каком они существовали, существовать уже больше не будут.

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«Функции ТЦ нужно расширять: они должны стать центрами оказания услуг для населения — медицинских, косметических, парикмахерских, развлекательных. Это, конечно, ухудшит экономику ТЦ, но мера вынужденная. Людям не нравится приходить в моллы, где пустуют больше 20% площадей», — добавил собеседник информагентства.

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