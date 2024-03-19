Общество 19 марта 2024, 11:55 Аналитик Федяков: бананы могут исчезнуть с полок магазинов из-за снижающегося спроса

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Генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков спрогнозировал рост цен на бананы. Эти фрукты будут реже встречаться на полках магазинов из-за снижающегося спроса, отметил эксперт в беседе с Ura.ru.

По его словам, есть вероятность, что стоимость увеличится на 20-30%.

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«Если повышать цены еще сильнее, то потребители будут отказываться от приобретения этой продукции, ретейлерам будет просто нерентабельно ее продавать», — пояснил специалист.

Вкус бананов из Индии или Вьетнама отличается от эквадорских. Не факт, что они получат популярность среди российских потребителей, добавил аналитик.