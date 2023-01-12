Общество 12 января 2023, 11:56 Аналитик Эльдар Муртазин рассказал о подводных камнях покупки восстановленного гаджета

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Восстановленная техника — это те устройства, которые были в употреблении, но им вернули презентабельный внешний вид и рабочее состояние. Однако многое зависит от того, кто именно занимался ремонтом. Об этом радиостанции Sputnik рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его словам, восстановленная техника условно делится на два типа. Первый — когда ее возвращал к жизни производитель. Это наиболее надежный вариант. По мнению Муртазина, они действительно возвращают гаджет к заводскому состоянию.

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Но когда восстановлением занимаются сторонние компании, оно может быть минимальным. К тому же в таком случае на технику дают очень небольшой гарантийный срок. По сути, это уровень покупки с рук.

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При этом эксперт считает, что для личных целей или для ребенка покупка восстановленного гаджета будет хорошей идеей. Но в подарок все же стоит приобретать новую технику, чтобы сократить риски.

«Зачастую их покупают рациональные люди, которые хотят получить больше возможностей за меньшие деньги и при этом готовы закрыть глаза на то, что техника была у кого-то в использовании», — отметил Эльдар Муртазин.