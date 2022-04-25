Аналитик допустил небольшие скидки на российских заправках

Глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов прокомментировал сообщение о том, что запасы бензина выше нормы на многих нефтеперерабатывающих заводах. Это может привести к сидкам на заправках, передает ИА НСН.

Баженов назвал вполне обоснованным ожидание скидок. В особенности, это касается независимого топливного сектора.

«Они будут возвращать автомобилистов на свои заправки. В прошлом году был существенный отток, сейчас они будут конкурировать по цене», — обратил внимание специалист.

Он усомнился, что крупные нефтяные предприятия будут снижать цены, поскольку им нужно компенсировать выпадающие экспортные доходы. По его мнению, скидки будут не очень большими, и потребители должны это заметить.