Общество 14 сентября 2023, 18:06 Аналитик Денис Кусков: блокировка мессенджера WhatsApp после введения опции каналов является нелогичной

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Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в беседе с телеканалом «Звезда» назвал нелогичной блокировку мессенджера WhatsApp* после введения разработчиками опции каналов.

WhatsApp* может перестать быть только мессенджером с появлением новостных каналов.

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«Если какие-то люди будут писать в WhatsApp* что-то не очень хорошо, то почему блокируют только WhatsApp*, а не Telegram тоже?» — задался вопросом Кусков.

Эксперт также обратил внимание на то, что чиновники по всей логике должны отказаться от использования iPhone, поскольку США является недружественной для России страной.

* WhatsApp — мессенджер, принадлежащий американской компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.