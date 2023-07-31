31 июля 2023, 18:36
Аналитик Деев: текущий уровень цен на продукцию из какао-бобов сохранится до 2024 года
Стоимость на продукцию из какао-бобов возросла до рекордных значений за последние 12 лет. Текущий уровень цен сохранится до следующего сезона, сообщил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев в беседе с RT.
По словам специалиста, в странах-поставщиках какао-бобов в настоящее время идут проливные дожди. Они уничтожают все плантации, что, в свою очередь, сказывается на росте цен.
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Деев отметил, что в ближайшем будущем стоимость на продукцию не снизится, ее удешевление можно спрогнозировать только в 2024 году.
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