Аналитик Чунижеков предупредил о «новогодних» схемах мошенничества

Мошенники в России активизировались под Новый год, пользуясь ажиотажем людей перед праздниками. Об этом Lenta.ru рассказал аналитик компании Positive Technologies Федор Чунижеков, предупредив о некоторых распространенных схемах.

Например, одна из самых популярных схем мошенничества сейчас — массовые рассылки и подставные операторы кол-центров.

«Сначала жертва получает письмо с „выгодным“ предложением и номером телефона, по которому следует позвонить, чтобы получить скидку или подарок. Далее пользователь попадает на оператора, который дает инструкции для загрузки вредоносного ПО», — рассказал эксперт.

Кроме того, мошенники часто создают копии сайтов популярных интернет-магазинов. Зайдя на такой сайт, пользователь вводит свои данные, фактически передавая их мошенникам. Поэтому, покупая что-либо в интернете, нужно внимательно проверять адрес страницы.