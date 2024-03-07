Общество 07 марта 2024, 18:03 Аналитик Бурмистров заявил, что невозможно навести порядок в работе маркетплейсов

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В Госдуме рассматривают законопроект, который запретит взымать плату за возврат товаров, купленных через маркетплейсы, однако подобная мера может быть излишней. Таким мнением с «Радио КП» поделился генеральный директор «ИНФОЛайн-аналитика» Михаил Бурмистров.

По его словам, пока нет рычагов и средств, которые помогли бы навести порядок в работе маркетплейсов. Потому что в ситуации с платным возвратами есть две стороны. С одной — взимание лишних денег несправедливо, особенно если в товар был бракованным или не тем, что заказывал покупатель.

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С другой — платный возврат решает проблему нечестной конкуренции. Когда кто-то заказывает крупную партию в очень отдаленный пункт, чтобы навредить продавцу.

«Соответственно, это все возвращается, и в тот момент, пока оно ехало, оно не продается, и конкуренты таким образом имеют возможность улучшать свои показатели», — отметил Бурмистров.

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