Общество 27 февраля 2024, 16:44 Аналитик Бурмистров: ключевой причиной повышения цен на смартфоны и ноутбуки в России стало падение курса рубля

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Главной причиной повышения цен на смартфоны и ноутбуки в России стало падение курса рубля. Об этом радио «Комсомольская правда» сообщил генеральный директор ИНФОЛайн-аналитика Михаил Бурмистров.

В качестве исключения эксперт привел в пример технику компании Apple, отметив, что в России она стала дешевле, чем в целом по миру. Это связано с тем, что смартфоны Apple официально не представлены в России и их можно купить на сайтах продажи подержанных вещей.

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Аналитик добавил, что в России сократилась доля и Samsung, многие россияне стали покупать технику этой компании во время заграничных поездок.