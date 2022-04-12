Аналитик Брюквин: место Nokia на российском рынке займут конкуренты

Компания Nokia объявила, что уходит из России. Генеральный директор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин в интервью радио Sputnik заявил, что российские пользователи немногое потеряют от этого.

По словам Брюквина, этот рынок очень конкурентный — место ушедшей компании могут занять китайские поставщики.

«Помимо известного Huawei еще, например, очень быстро растет в России бизнес компании ZTE. Поэтому не могу сказать, что уход Nokia — это большая утрата», — считает аналитик.