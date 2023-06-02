Общество 02 июня 2023, 18:41 Аналитик Брагин оценил заявление Минэкономразвития о применении в России китайского опыта управления экономикой Аналитик Брагин: китайская модель развития экономики напоминает советскую

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Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-капитал» Владимир Брагин в разговоре с радиостанцией Sputnik оценил слова главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова о том, что Россия готова перенимать китайский опыт управления экономикой.

По его словам, китайская модель развития экономики во многом напоминает советскую.

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«Если вернуться в историю, то китайская модель очень сильно напоминает советскую модель, только не позднего советского периода, а тех времен, когда в СССР был безумный экономический рост, двузначными темпами», — сообщил Брагин.

Он добавил, что может лишь приветствовать такую модель управления экономкой. На его взгляд, она не противоречит прогрессу.