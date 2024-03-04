Общество 04 марта 2024, 19:16 Аналитик Беляев рассказал, что многие магазины стимулируют продажи за счет ароматов и музыкального сопровождения

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Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Москвой 24» рассказал, что многие магазины стимулируют продажи за счет ароматов и музыкального сопровождения. Людям нравятся эффекты, которые действуют на них расслабляюще.

«Возникает желание что-то купить, порадовать себя. И в таком расслабленном состоянии вы это делаете», — сообщил эксперт.

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У некоторых продуктовых магазинов есть пекарни, чтобы в том числе возбуждать аппетит за счет аромата свежеиспеченного хлеба. Вкусный запах кофе также стимулирует человека заглянуть в кофешоп. Не менее сильный психологический эффект на покупателя оказывает трюк со скидками, добавил Беляев.