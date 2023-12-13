Общество 13 декабря 2023, 11:07 Аналитик Баженов связал снижение цен на бензин с фактором сезонности

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На текущем изменении цен на бензин сказался фактор сезонности. Падение спроса на топливо в декабре вызвало снижение оптовых цен, сообщил аналитик центра Независимого топливного союза Григорий Баженов в беседе с Pravda.Ru.

По словам эксперта, такое падение связано с окончанием сельхозработ и снижением потребности промышленности в нефтепродуктах. Также зимой менее аквтивно используется личный транспорт.

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При этом сейчас многие компании освобождают мощности хранения перед Новым годом и новым производственным циклом, отметил Баженов.