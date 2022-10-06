Аналитик Барсуков: цены на жилье снизятся в конце осени | 360°

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Аналитик Барсуков: цены на жилье снизятся в конце осени

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Цены на недвижимость в России к концу осени снизятся примерно на 20-25%. Таким прогнозом с Lenta.ru поделился эксперт рынка недвижимости, гендиректор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков. 

В последние месяцы в России растет предложение на рынке вторичного жилья. Большой скачок произошел после объявления мобилизации. Эксперт объяснил, что некоторые люди решили переехать в другие страны и поэтому продают свои квартиры по сниженной цене.

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"У нас тренд на снижение цены как был, так и остается. Цены упали на ту величину, на которую должны были упасть по прогнозам", - отметил Барсуков.

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За последние недели цены на жилье снизились примерно на 15%. К концу осени на рынке недвижимости будет достигнуто "дно" цен, считает эксперт.

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