Аналитик: банковские системы не могут гарантировать 100% безопасность

Руководитель аналитического центра компании «Зекурион» Владимир Ульянов рассказал, что нельзя украсть денежные средства с банковского счета простыми способами. Для этого мошенникам потребуется пройти несколько этапов получения информации. Об этом написал News.ru.

«Не существует 100% надежных банковских систем, ведь уязвимость есть везде: в приложениях, в ОС, при поиске информации в Сети и много где еще», — сообщил Ульянов.

У мошенников практически нет шансов получить доступ к деньгам случайного человека. Если же они позвонят гражданину, который озвучит часть своих личных данных, есть вероятность, что злоумышленникам удастся под видом банковских работников провернуть «сделку».

Например, остаток на счете может знать только владелец карты. Если же эта информация попала в открытый доступ, это означает, что в системе произошла какая-то ошибка. По словам Ульянова, необходимо своевременно выявить сбой, чтобы не дать время злоумышленникам воспользоваться ситуацией.