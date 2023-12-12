Общество 12 декабря 2023, 16:05 Аналитик Афанасьева: игровой формат поможет накопить деньги при маленькой зарплате

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Финансовые игры для всей семьи без лишних усилий помогут накопить небольшую сумму даже при маленькой зарплате. Подробнее об этом рассказала аналитик Юлия Афанасьева в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, для этого следует придумать, на чем семья каждый день на этой неделе может сэкономить 10 рублей. Уже со следующей недели ставки можно постепенно повышать до 20 и 30 рублей, добавила психолог.

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Кроме того, накопить деньги при небольшой зарплате помогут финансовые планирования и инвестиции с умеренным уровнем риска, сообщил «ФедералПресс».