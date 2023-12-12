12 декабря 2023, 16:05
Аналитик Афанасьева: игровой формат поможет накопить деньги при маленькой зарплате
Финансовые игры для всей семьи без лишних усилий помогут накопить небольшую сумму даже при маленькой зарплате. Подробнее об этом рассказала аналитик Юлия Афанасьева в беседе с Lenta.ru.
По словам специалиста, для этого следует придумать, на чем семья каждый день на этой неделе может сэкономить 10 рублей. Уже со следующей недели ставки можно постепенно повышать до 20 и 30 рублей, добавила психолог.
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Кроме того, накопить деньги при небольшой зарплате помогут финансовые планирования и инвестиции с умеренным уровнем риска, сообщил «ФедералПресс».
Зарплаты
Деньги
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