Общество 17 мая 2023, 11:45 Аналитический ресурс «Чек Индекс»: в Москве спрос на средства от клещей и комаров вырос на 73%

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Москвичи стали чаще покупать защитные спреи от клещей и насекомых. Об этом свидетельствуют данные аналитического ресурса «Чек Индекс», сообщила «Москва 24».

Аналитики сравнили спрос на репелленты в 2022 и 2023 году в отрезок времени с 1 апреля по 14 мая. Выяснилось, что в Москве он вырос на 73%. Кроме того, в этом году средний чек составил 662 рубля, что на 43% выше, чем в прошлом.

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«В этом году из-за более ранней весны и солнечной погоды, установившейся еще в апреле, активность насекомых оказалась выше, чем в прошлом году. Соответственно, спрос на репелленты резко возрос еще в апреле», — отметили аналитики в отчете аналитиков сервиса.

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