Ан-24 заметили на автодороге в Свердловской области

Фюзеляж Ан-24 без крыльев и хвоста заметили на трассе у города Серов Свердловской области. Часть легендарного самолета перевозил тяжелый грузовик, сообщил e1.ru.

Кадры необычной транспортировки успели сделать местные жители. На записи видно, что самолет находится в разобранном виде. Ролик стал популярным, и пользователи социальных сетей стали выдвигать свои версии относительно применения самолета.

Как оказалось, судно прямиком из подмосковного Жуковского отправлялось в город Урай ХМАО. Как сообщила пресс-служба местной администрации, советский транспортник станет центральной фигурой в парке у местной Соборной Мечети. На месте специалисты прикрепят к фюзеляжу крылья и хвост, после чего Ан-24 планируется установить на импровизированной взлетной полосе.

Накануне колонны военных вертолетов испугали жителей Тюмени 29 сентября. Боевые машины возвращались с учений «Запад-2021» и пролетели в небе над городом.