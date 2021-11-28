Амурского тигра застрелили в Приморье

В лесу Красноармейского района Приморья нашли убитого амурского тигра. Самец редкого животного погиб от пули. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

«В 30 километрах от села Глубинное Красноармейского района Приморья в лесном массиве обнаружена туша дикого животного. По предварительной информации, самец амурского тигра погиб в результате огнестрельного ранения», — рассказали в ведомстве.

Полицейские назначили судебно-ветеринарную и баллистическую экспертизу и завели уголовное дело по статье о незаконной добыче особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу. Сейчас правоохранители уточняют все обстоятельства гибели редкого хищника и устанавливают личность стрелка.

Накануне Telegram-канал Mash написал, что к убийству тигра может быть причастен высокопоставленный полицейский, который и сообщил о туше дикого зверя, когда сам охотился в тех краях. Представитель МВД рассказал РИА «Новости», что сейчас нет никаких оснований полагать, что тигра мог застрелить сотрудник внутренних органов.