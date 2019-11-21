Амурские власти перечислили выплаты семьям пострадавших при стрельбе в строительном колледже
Средства для выплаты компенсации выделены из резервного фонда правительства Амурской области, сообщил сайт радиостанции «Говорит Москва».
Общая сумма выплат, уточнили в пресс-службе губернатора региона, составила 2,5 миллиона рублей.
Стрельба в Амурском колледже строительства и ЖКХ в Благовещенске началась 14 ноября. Студент учебного заведения пронес с собой здание ружье, зарядил его в туалете и открыл огонь по учащимся.
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Пострадали три человека — им потребовались госпитализация и оперативное вмешательство. Состояние двух из них медики оценивали как тяжелое.
Один человек погиб. Сам стрелок покончил с собой в одной из аудиторий, где его заблокировали прибывшие на место происшествия полицейские.
После случившегося возбудили три уголовных дела. После трагедии во всех учебных заведениях Амурской области пройдут прокурорские проверки, а правительство региона пересмотрит проект бюджета на 2020 год в части финансирования мер безопасности.