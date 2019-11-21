Амурские власти перечислили выплаты семьям пострадавших при стрельбе в строительном колледже

Семьи пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска получили денежные выплаты. Родным погибшего молодого человека тоже перечислили деньги.

Средства для выплаты компенсации выделены из резервного фонда правительства Амурской области, сообщил сайт радиостанции «Говорит Москва».

Общая сумма выплат, уточнили в пресс-службе губернатора региона, составила 2,5 миллиона рублей.

Стрельба в Амурском колледже строительства и ЖКХ в Благовещенске началась 14 ноября. Студент учебного заведения пронес с собой здание ружье, зарядил его в туалете и открыл огонь по учащимся.

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Пострадали три человека — им потребовались госпитализация и оперативное вмешательство. Состояние двух из них медики оценивали как тяжелое.

Один человек погиб. Сам стрелок покончил с собой в одной из аудиторий, где его заблокировали прибывшие на место происшествия полицейские.

После случившегося возбудили три уголовных дела. После трагедии во всех учебных заведениях Амурской области пройдут прокурорские проверки, а правительство региона пересмотрит проект бюджета на 2020 год в части финансирования мер безопасности.