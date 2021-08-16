Ампулы с вакциной от коронавируса попытались сжечь в Тамбовской области

Полицейские нашли в селе под Тамбовом более 30 ампул с вакциной от коронавируса. Они валялись в прогоревшем костре. По версии следствия, так недобросовестные медики, которые выдают липовые сертификаты о прививке, пытались замести следы своего преступления.

«В селе Павлодар Жердевского района за зданием фельдшерского пункта <…> в очаге прогоревшего костра было обнаружено 32 ампулы (объемом 0,5 грамма) вакцины против коронавируса. <…> Проверяются медицинские работники, которые осуществляли вакцинацию в вышеуказанном медпункте. По версии следствия, преступник путем сжигания пытался скрыть улики преступления», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы регионального УМВД.

В полиции добавили, что тамбовские правоохранители сейчас устанавливают дополнительные факты выдачи медицинских справок и сертификатов без укола. Жителей региона, которые купили фальшивые бумаги, ищут.

По данным пресс-службы ведомства, в Кирсановском районе медицинский работник фельдшерского пункта села Калаис за деньги включил в отчет о вакцинации 39-летнюю женщину, которая прививку не делала.