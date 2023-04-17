Общество 17 апреля 2023, 15:16 «Америке кирдык». Слепой провидец из Донбасса предрек распад США на отдельные государства Донбасский знахарь Николай: США распадутся, а доллары «будут летать как бумажки» Unsplash

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США в будущем распадутся на отдельные государства, а доллары будут летать по дорогам «как бумажки», заявил слепой провидец из Донбасса Николай. В эфире передачи «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ он рассказал, что вскоре прекратит свое существование и Украина.

Провидец рассказал, что неоднократно встречался с сотрудниками американских спецслужб. Один из них поинтересовался у Николая, что ждет США в будущем.

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«Америке кирдык. Не потому что я так хочу. Потому что вы изжили себя… <…> США как государства вообще не будет. У них начнутся катаклизмы геологические, климатические и социальные», — ответил слепой.

По его словам, многие страны откажутся от расчетов в американской валюте, что еще серьезнее ударит по экономике Штатов. Николай добавил, что боевые действия в зоне СВО завершатся к следующей Пасхе, а сама Украина прекратит свое существование — часть страны отойдет к Венгрии и Польше, другая часть присоединится к России.

Распад Украины еще несколько лет назад прогнозировал бывший лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Он заявлял, что это случится из-за стремления страны в НАТО, сообщило издание Nation News.

По мнению зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, Украина исчезнет, потому что «никому не нужна». Он назвал республику «облаком в штанах».