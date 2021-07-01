Американцы тайно запустили спутник с МКС

США скрытно запустили спутник с борта Международной космической станции (МКС). Информацию о нем нашли на сайте space-track.org, но дата запуска неизвестна.

Американский спутник BD-28, согласно данным ВВС США, принадлежит Штатам и был выведен на орбиту с борта МКС. Неизвестно, когда и как это произошло. Но обычно для этого задействуют платформы, которые выносятся наружу с помощью манипуляторов.

Американский эксперт по космонавтике Джонатан МакДауэлл предположил, что спутник принадлежит частной компании, которая не хочет афишировать свою деятельность.

Сейчас на МКС из американцев находятся Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур. Кроме того, в составе экспедиции россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, японец Акихико Хосиде и француз Том Песке.

Россия пока участвует в экспедициях на МКС, но уже объявила о планах построить собственную станцию. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что РФ может пересмотреть решение о выходе из МКС при условии отмены американских санкций. По его словам, Россия и США могут работать вместе только без ограничений.