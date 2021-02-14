Американцы рассказали, как зашифровать текст в Word

Для тех, кто работает с конфиденциальной информацией, будет полезна функция шифрования текста в Microsoft Word. Простым способам поделилось американское издание Business Insider.

Для начала нужно открыть необходимый файл Word, перейти на вкладку «Файл» и в разделе «Сведения» выбрать пункт «Защита документа» и подпункт «Зашифровать с использованием пароля». Потом в появившемся окне нужно ввести пароль, после чего подтвердить его.

После файл можно будет открыть, только введя правильный пароль. Однако, если пароль забыт, то восстановить его уже не удастся. Поэтому к функции нужно отнестись серьезно, особенно при шифровании важного документа.

Ранее эксперты предостерегли россиян от скачивания на телефон приложений, предназначенных для улучшения работы смартфона. Оказалось, что приложения-определители могут помочь только в том случае, если звонит абонент с неизвестного номера. Но тогда они будут выдавать и ваш номер. Также лучше не устанавливать сторонние программы, которые обещают повысить экономию заряда батареи.