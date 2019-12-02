Американцы объяснили, зачем Горбачев снялся в рекламе Pizza Hut

Бывший президент СССР Михаил Горбачев снялся в рекламе пиццы Pizza Hut ради денег для своего фонда. Доцент кафедры политологии Массачусетского университета в Амхерсте Пол Масгрейв спустя больше чем 20 лет попытался объяснить скандальный ролик.

Пол Масгрейв в статье для журнала Foreign Policy рассказал, что после поражения на выборах президента в 1996 году у Горбачева не осталось средств на содержание фонда. Тогда источниками дохода первого и последнего президента СССР были гонорары от лекций, а также пенсия, которая к 1994 году из-за инфляции сократилась до примерно двух долларов ежемесячно.

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Политолог пишет, что Горбачев долго колебался, ссылаясь на то, что для бывшего президента это невозможно. Но в итоге он согласился на съемки на своих условиях. Так, он оставил за собой право утверждения окончательного сценария и отказался есть пиццу.

По подсчетам Масгрейва, Горбачев заработал за съемки ролика около миллиона долларов в пересчете на нынешние цены.

Ролик Pizza Hut с Михаилом Горбачевым появился в 1997 году. По сценарию, бывший президент с внучкой заходит в пиццерию, где сидит московская семья. Появление экс-лидера порождает споры о его влиянии среди членов этой семьи. В итоге пожилая женщина объявляет, что без Горбачева в России не было бы Pizza Hut. Завершается ролик тем, что они встают и поднимают по куску пиццы «за Горбачева».