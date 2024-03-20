Общество 20 марта 2024, 14:28 Американцы на такое не ходят. Успех Орбакайте в США поставили под сомнение Музыкант Белов усомнился в успехе концертов Орбакайте в США РИА «Новости»

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Шансы преуспеть в США и Канаде у Кристины Орбакайте невелики. Таким мнением с aif.ru поделился Алексей Белов, известный российский рок-исполнитель и основатель группы «Парк Горького».

Он отметил, что для артистов из России, исполняющих песни на родном языке, целевой аудиторией является русскоговорящее население за границей.

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«Американцы на такие концерты не ходят, поскольку им своих артистов выше крыши хватает и слушать что-то на языке, который они не понимают, они никогда не будут», — сказал музыкант.

Кристина Орбакайте решила отправиться в масштабный гастрольный тур по США. Она хочет выступить в таких городах, как Майами, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сиэтл, а также в Торонто и Ванкувере в Канаде.

Цены на билеты на концерты в престижных театрах, концерт-холлах и арт-центрах варьируются от 99 до 229 долларов. Тур по плану начнется 18 сентября.