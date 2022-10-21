Американцу, которому запретили въезжать на территорию России до 2023 года, удалось остаться в стране | 360°

Общество 21 октября 2022, 13:04 Американцу, которому запретили въезжать на территорию России до 2023 года, удалось остаться в стране

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В Санкт-Петербурге гражданину США удалось оспорить решение УМВД о запрете въезда на территорию России до сентября 2023 года. Историю о нем рассказало издание Neva.Today.

Правоохранители приняли такое решение на фоне нарушений американцем правил ПДД более 11 раз. Мужчина передвигался по городу на велосипеде.

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В зале суда он рассказал, что если его вышлют из страны, он потеряет возможность видеться с несовершеннолетней дочерью. Мужчина также пообещал улучшить свои навыки езды на велосипеде.

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Выборгский районный суд Петербурга, учитывая вышеизложенное, разрешил американцу остаться в стране.