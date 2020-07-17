Американцев шокировал советский «космический туалет»

«Космический туалет» на советском корабле вызвал шок у астронавтов NASA. Об этом рассказал Герой Советского союза, летчик-космонавт Владимир Джанибеков в Музее космонавтики.

«Ассенизационная установка нашего корабля вызвала шок у астронавтов. Элементарно: дырочка, пи-пи через клапан. У Филипченко (член дублирующего экипажа — ред.) спрашивают: какой размер выходного устройства? Он пишет: „XXXL“», — поделился Джанибеков с участниками торжественного мероприятия, посвященного годовщине стыковки кораблей «Союз» и «Аполлон».

На советских кораблях устанавливали туалеты со времен первого полета в космос Юрия Гагарина.

Американцы же не привыкли к такому «сервису», потому что на борту «Аполлонов» они использовали для справления нужды специальные пакеты. Которые, кстати, до сих пор есть на МКС в качестве запасного средства. Основную же функцию выполняют туалеты российского производства, но новые американские корабли обещают оснастить ассенизаторскими системами, произведенными в США.

15 июля Роскосмос опубликовал документы о первой стыковке советского «Союза-19» с американским «Аполлоном» в 1975 году.