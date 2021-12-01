Американцев поразило спасение девочки на эскалаторе в Сочи

Пользователи Reddit активно обсудили видео, на котором ребенка в Сочи спасают на зажавшем руку эскалаторе. Комментаторы сошлись на том, что русские всегда готовы помочь.

Пользователей социальной сети Reddit в США впечатлило видео, на котором сочинцы спасают двухлетнюю девочку, чью руку зажало эскалатором.

«Русские не перестают меня удивлять», — написал ByCrookedSteps781.

«Только в России люди готовы буквально прыгать на эскалаторе, чтобы спасти девочку, несмотря на то что при этом он может обрушиться и подвергнуть их жизни опасности», — добавил REZA7XZ.

А coachieMcCool счел, что русские в любой ситуации готовы помочь друг другу.

Некоторые вспомнили их собственный негативный опыт с эскалаторами. Так, No_Addendum_1399 рассказал, как упал на одном таком и его волосы застряли меж ступенек. Нашлись и шутники, заявившие, что в России не эскалаторы перевозят людей, а люди передвигают эскалаторы.

Ранее блогер Кристина Бошчех, уехавшая в Тегеран вслед за мужем, назвала похожими менталитеты русских и иранцев. Среди общего она выделила чувство юмора, менталитет и предпочтения в литературе у жителей обеих стран. Иранцы с удовольствием читают российскую классику.