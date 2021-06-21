Американскую организацию «Бард колледж» признали нежелательной в России

Генеральная прокуратура России направила в Министерство юстиции запрос о внесении американской неправительственной организации «Бард колледж» в список нежелательных. Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, такое решение приняли по результатам проверок поступивших материалов.

В Генеральной прокуратуре отметили, что деятельность «Бард колледжа» представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Информацию о решении передали в Минюст для включения организации в список нежелательных.

«Бард колледж» — это частный американский гуманитарный университет. При совместной работе с Санкт-Петербургским государственным университетом на базе российского вуза появился факультет свободных искусств и наук. Его деканом стал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

В начале мая по требованию Генеральной прокуратуры России в список нежелательных внесли три неправительственные организации из Германии. Речь идет о «Форуме русскоязычных европейцев» (Forum Russischsprachiger Europäer e.V.), «Центре либеральной современности» (Zentrum für die Liberale Moderne GmbH) и «Немецко-русском обмене» (Deutsch-Russischer Austausch e.V.).